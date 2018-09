Ataques com mísseis ameaçam cessar-fogo em Gaza

A força aérea israelense disparou mísseis contra alvos no norte da Faixa de Gaza, ferindo pelo menos dois militantes palestinos. O ataque veio um dia depois que militantes palestinos atiraram foguetes e morteiros contra o sul de Israel, deixando pelo menos uma pessoa ferida na cidade de Sderot. A semana que chega ao fim foi marcada por tensão na região, e há temores de que o cessar-fogo declarado por Israel e lideranças palestinas, que vinha durando cinco meses, seja interrompido. Na quinta-feira, a agência da ONU para refugiados palestinos disse que não tinha mais comida para distribuir na Faixa de Gaza, por causa do bloqueio à região imposto por Israel. Israel disse que não pretende abrir a fronteira enquanto forem disparados foguetes de posições palestinas contra alvos no sul do país. Militantes palestinos, por seu lado, alegam que os disparos são em resposta à suposta agressão de Israel contra Gaza. A ONU diz que os fornecimentos de alimentos e ajuda a 750 mil palestinos em Gaza foram suspensos até domingo. O chefe das operações da ONU em Gaza, John Ging, disse que a situação econômica no território é um "desastre". A única central de fornecimento de energia na Faixa de Gaza , que fornece um terço da eletricidade consumida na região, está operando com apenas uma de suas quatro turbinas. Israel ocupou a Faixa de Gaza em 1967, mas retirou suas forças e colonos da região em 2005. O acesso ao território e o espaço aéreo continuam sob controle dos militares israelenses. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.