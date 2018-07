Ataques de rebeldes no leste da Ucrânia matam uma pessoa e paralisam fábrica de coque

A fábrica de Avdiyivka, detida pela Metinvest e que produz 40 por cento do coque da Ucrânia, é a principal empregadora da cidade e se tornou alvo de separatistas pró-Rússia desde que eles pegaram em armas contra o governo em abril.

Na semana passada, um trabalhador local foi morto e dois ficaram feridos no que a Metinvest descreveu como as maiores explosões desde a declaração do cessar-fogo.

Danos aos trilhos internos de Avdiyivka impedem a fábrica de transportar matérias primas ou escoar produtos finalizados, disse a Metinvest, maior siderúrgica da Ucrânia, na sexta-feira.

(Por Alessandra Prentice)