Ataques deixam 11 mortos e 11 feridos em São Paulo

Outras seis pessoas também foram baleadas, cerca de uma hora depois, em um bairro próximo ao primeiro ataque, também em Santo André. Os suspeitos dos disparos, nas informações da polícia, também estariam em uma moto. Três das vítimas morreram no local. Uma quarta morreu no hospital.

Em Santana de Parnaíba, três jovens foram baleados no início da madrugada desta sexta-feira, na Rua Capricórnio, no Parque Santana. Segundo a Polícia Militar, as vitimas estavam em uma praça consumindo drogas e bebidas alcoólicas quando teriam sido alvejadas por dois suspeitos em uma moto. Dois morreram no local. O terceiro foi encaminhado para o hospital. O crime ocorreu a poucos metros do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), da Delegacia de Santana de Parnaíba.

Na zona sul da cidade de São Paulo , no Jardim São Luís, foram quatro ataques, entre as 23 horas e a meia-noite de quinta-feira (08). Foram três mortes e duas pessoas feridas. Também na zona sul da cidade, por volta das 19h30, no bairro de Cidade Dutra, dois homens em uma moto atiraram contra um grupo de pessoas que estava em frente a um sacolão. Um homem morreu. Três pessoas que estavam em frente ao estabelecimento comercial ficaram feridas.

Ônibus incendiado

Um ônibus biarticulado da Viação Cidade Dutra foi incendiado por um grupo de pessoas por volta das 22 horas de quinta-feira (08), na região do Grajaú, também zona sul da capital. O coletivo, que fazia a linha 6913 (Terminal Bandeira - Terminal Varginha) e seguia para o centro da cidade, parou em um dos pontos da avenida quando o grupo, armado, ordenaram para que todos deixassem o veículo. Em seguida incendiaram o ônibus. O cobrador teve 30% do corpo queimado ao não conseguir deixar o veículo a tempo. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

Outros dois homens que estavam em uma moto foram baleados, durante a noite da quinta-feira (08), numa suposta troca de tiros com policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam). Segundo a PM, a dupla desobedeceu a ordem de parar e foi perseguida. Os dois ocupantes da moto, segundo a polícia, teriam atirado contra os policiais, mas acabaram baleados. Ambos foram internados no hospital.