Ataques deixam 16 mortos e 150 feridos Carros-bomba com militantes suicidas deixaram ontem 16 mortos e 150 feridos no noroeste no Paquistão. A primeira explosão atingiu um posto policial em Bannu, matando seis pessoas. Outro carro-bomba explodiu em frente a um banco em Peshawar, a principal cidade da região, matando mais dez. Mais tarde, uma terceira explosão em Gilgit feriu quatro pessoas.