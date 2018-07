Ataques deixam 8 mortos e 14 feridos no Iraque Um carro-bomba na cidade natal do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein, Tikrit, e dois outros ataques no país mataram oito pessoas hoje e deixaram 14 feridos, informou a polícia. Entre as vítimas estão quatro policiais. Seis pessoas, incluindo três policiais, foram mortas por um carro-bomba que atingiu uma patrulha no centro de Tikrit, a 160 quilômetros ao norte de Bagdá, disse o coronel Hathem Akram. Onze pessoas, sendo seis agentes, ficaram feridas.