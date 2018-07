Ataques em Belo Horizonte deixa 3 mortos e 12 feridos

Segundo o coronel Fagundes, comandante do batalhão que atendeu a ocorrência, as vítimas afirmaram que o crime foi articulado por um menor que morava no local e havia se mudado há cerca de seis meses. O ataque teria sido motivado por desentendimentos com os demais moradores.

A PM já identificou pelo menos três pessoas suspeitas de envolvimento no ocorrido e está realizando buscas para prendê-los. O caso será investigado pela Polícia Civil. Segundo a polícia, informações sobre a ocorrência também estão sendo recebidas pelo Disque Denúncia.