Ataques em Paris impulsionam apoio a partido anti-islâmico na Holanda

Se as eleições fossem realizadas agora, o partido de Wilders se tornaria o maior da Holanda, com 31 dos 150 assentos do Parlamento, mais do que o dobro que o alcançado nas eleições mais recentes, de acordo com pesquisa divulgada neste domingo.

Os partidos Liberal e do Trabalho, hoje no poder e prejudicados pelo insistente crescimento baixo da economia, teriam apenas 28 cadeiras entre eles, comparadas às 79 que garantiram após as eleições de 2012.

O Partido da Liberdade aparecia com potenciais 30 assentos em um levantamento feito pouco antes dos ataques entre 7 e 9 de janeiro em Paris, em que 17 pessoas, incluindo jornalistas e policiais, morreram vítimas de três militantes islâmicos armados, também mortos em seguida pelas forças especiais francesas.

Na esteira dos atentados, Wilders disse que o Ocidente estava "em guerra" com o Islã e pediu por medidas duras. "Se não fizermos nada, vai acontecer aqui", disse ele segundo o jornal Het Parool.

O ataque contra o jornal satírico semanal Charlie Hebdo repercutiu de modo especial na Holanda. Há doze anos, o cineasta holandês Theo van Gogh, conhecido por seus comentários contrários ao Islã, morreu esfaqueado por um radical islâmico enquanto percorria uma rua de Amsterdã em sua bicicleta.