Ataques matam ao menos 7 palmeirenses em Osasco Nove ataques a torcedores do Palmeiras que comemoravam o segundo título do clube na Copa do Brasil deixaram, no início da madrugada desta quinta-feira, 12, um saldo, por enquanto, de sete pessoas mortas e duas feridas, no bairros do Jardim Mutinga, Jardim Baronesa e Jardim Munhoz Júnior, na zona norte de Osasco, região oeste da Grande São Paulo.