Ataques na Grande SP deixam 4 mortos e 7 feridos

A primeira ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h15 na Rua Sulamita, no Jardim Conceição, em Osasco. Quatro pessoas foram baleadas - uma delas não resistiu aos ferimentos. Os outros três feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Antônio Giglio, que ainda não tem mais informações sobre o estado dessas pessoas. Minutos depois, por volta das 23h20, a PM foi chamada até Carapicuíba, onde seis foram atingidos na Rua Andrômeda e um na Avenida Netuno. Três pessoas morreram.

Chacina

Também na quarta-feira, 17, sete pessoas foram baleadas em Piracicaba, no interior do Estado. Eles estavam em um bar no Jardim Borghesi quando suspeitos em duas motocicletas passaram pelo local e dispararam, segundo a PM. Cinco não resistiram aos ferimentos e morreram.