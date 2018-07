Ataques sectários 'matam 150' na Nigéria

Uma série de ataques coordenados na noite de sexta-feira na maior cidade do norte nigeriano, Kano, matou mais de 150 pessoas, segundo fontes no local.

Hospitais e necrotérios têm dificuldades para lidar com a grande quantidade de mortos e feridos que permanecem chegando.

As explosões destruíram prédios da polícia na cidade, que agora está sob toque de recolher de 24 horas.

O grupo fundamentalista islâmico Boko Haram assumiu o ataque, considerado seu mais violento até hoje. Seu nome significa ''educação ocidental é proibida''.

A organização esteve por trás de uma série de ações violentas na região Norte da Nigéria, de população predominantemente muçulmana.

Um porta-voz do Boko Haram, Abul Qaqa, disse a jornalistas na cidade de Maiduguri, no Nordeste da Nigéria e que abriga o QG do grupo militante, que os ataques foram uma resposta à recusa das autoridades em libertar militantes da organização que estão presos.

Demora

A polícia confirmou apenas sete mortes, mas o repórter da BBC em Kano Mark Doyle diz ter contado 150 corpos no necrotério do maior hospital da cidade.

"O clima no centro de Kano é extremamente tenso, com multidões se formando e dissipando-se quando sentem que algo pode acontecer", diz Mark Doyle

Em outras estimativas, uma fonte médica confirmou à agência de notícias AP 143 mortos. Outra fonte disse à agência AFP que 162 pessoas morreram.

Policiais teriam fugido do local e outros teriam se refugiado em valas. Os militares tardaram 30 minutos para chegar ao local em que os atos de violência foram registrados e até lá os autores dos ataques já haviam fugido.

As estradas locais estão completamente desertas. E moradores estão levantando sérias dúvidas sobre a segurança no país, já que os perpetradores dos atentados conseguiram atacar quase que simultaneamente diversas estações de polícia.

Além de sedes de polícia, os alvos incluíram ainda centros de imigração e de expedição de passaportes.

Protestos e violência

Além da violência sectária, a Nigéria tem sido marcada nos últimos dias por uma série de manifestações populares contra o projeto do governo de cortar subsídios à gasolina no país.

Sob pressão dos protestos populares, o governo chegou a rever, parcialmente, seus planos em relação aos subsídios.

Os atentados à bomba ocorreram em Kano, uma antiga cidade sagrada muçulmana, ao longo de mais de uma hora e meia.

Nuvens de fumaça se ergueram sobre a cidade enquanto moradores em pânico tentavam fugir das áreas em que as explosões foram registradas.

Uma pessoa que testemunhou o ataque feito contra uma delegacia no sul da cidade contou ter visto seis pistoleiros chegando de carro e de moto e disparando de modo a abrir caminho, antes de terem detonado uma bomba. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.