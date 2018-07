Até 20% das serpentes de acervo destruído serão recuperadas

No dia 15 de maio, há exatos três meses, um incêndio atingiu a maior coleção de serpentes do País e uma das mais importantes do mundo, com cerca de 77 mil exemplares. Também destruiu um acervo com 450 mil aranhas e escorpiões. "A gente conversava sobre essa possibilidade (de fogo) todos os dias. Sabia que era um lugar muito suscetível. Mas, infelizmente, as engrenagens são muito pesadas."

De acordo com ele, entre 15% e 20% das 77 mil serpentes que compunham o acervo foram poupadas pelo fogo. E ele avalia que pode chegar a 50% a recuperação das cerca de mil espécies-tipo (exemplares usados nas descrições das espécies novas). Como falta fazer a triagem de uma grande parte do material, Franco diz que os número ainda são preliminares. Segundo peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo, o laudo técnico sobre o incêndio deve ficar pronto até o fim do mês.