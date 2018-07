Até 2013, terminal 2 terá mais lojas e free shop

O subutilizado mezanino de Cumbica - o andar em cima do embarque nos Terminais 1 e 2 - vai virar um lounge com sofás, mesinhas e quiosques de café e comida. Hoje, tem apenas uma farmácia e alguns caixas eletrônicos de banco espalhados em cada terminal.

Todas as lojas de Guarulhos vão mudar - os contratos das empresas com a Infraero não serão renovados pela concessionária e, em alguns casos, serão rescindidos. A ideia é colocar um mix de opções de restaurantes, bares, cafés e lojas de roupa, como em um shopping.

Na nova configuração do aeroporto, o Terminal 2 fica com uma operação mista de voos internacionais e domésticos, enquanto o 1 será usado somente para voos nacionais. A "parte velha" do aeroporto - os Terminais 1 e 2 - será repaginada, com nova iluminação e placas que deem ao aeroporto a "cara" do novo concessionário. Banheiros, elevadores e escadas rolantes também ganharão prioridade e serão reformados nos próximos três meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo