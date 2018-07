Até 2030, Ban Ki-moon quer dobrar fontes renováveis

Ban Ki-moon disse aos presentes que espera ver o mundo dobrar sua porcentagem de energia oriunda de fontes renováveis - que incluem a solar, a hidrelétrica e a eólica - até 2030. Ele também clamou por acesso universal à energia elétrica e pela melhora na taxa de eficiência energética.

"Este é o momento certo para a iniciativa", disse ele. "Em todo o mundo estamos assistindo à construção de ações concretas que reduzem a pobreza energética, catalisam o crescimento sustentável e atenuam as mudanças climáticas. Alcançar a sustentabilidade energética é possível e necessário", afirmou.

Ele ressaltou não ser aceitável que 3 bilhões de pessoas tenham de se valer de madeira, carvão ou carvão vegetal para cozinhar.

Depois de lembrar que a China é o maior emissor do planeta, mas também o país onde mais crescem os investimentos em energia solar e eólica, o premiê chinês Wen Jiabao defendeu um "mecanismo de governança do mercado global de energia" a ser estabelecido no âmbito do G-20 para garantir segurança, estabilidade e sustentabilidade ao setor.