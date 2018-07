Até 40% devem votar antecipadamente nos EUA; Obama lidera pesquisas

Ambos os candidatos têm estimulado seus apoiadores a não só votarem, mas a fazê-lo antecipadamente, especialmente nos Estados considerados eleitoralmente mais estratégicos.

A votação nos Estados Unidos está marcada para 6 de novembro, mas quase todos os 50 Estados permitem a votação antecipada, em seções eleitorais ou pelo correio.

Em 2008, a mobilização de eleitores para votarem antecipadamente foi considerada um fator crucial na vitória do democrata Obama, agora candidato à reeleição.

Entre as pessoas que já votaram, Obama teve a preferência de 54 por cento, contra 39 para Romney, segundo dados da pesquisa Reuters/Ipsos compilados nas últimas semanas. A amostra dos eleitores que já votaram é de 960 pessoas, com intervalo de credibilidade de 3,5 pontos percentuais.

A pesquisa Reuters/Ipsos indicou que 18 por cento dos eleitores registrados já votaram. Entre eleitores de grupos minoritários, que tendem para Obama, a cifra sobe para quase 25 por cento. Entre os brancos, 20 por cento já depositaram seu voto.

Allison Gilmore votou no seu horário do almoço em um centro comunitário de Arlington, na Virgínia. Como muitos que votam antecipadamente, Gilmore não sabe se poderá ir à sua seção eleitoral em 6 de novembro. Nos EUA, as eleições são sempre realizadas às terças-feiras, e não é declarado feriado.

"Não sei como estarei de ocupada no trabalho, com as crianças, e quero ter certeza de deixar meu voto", disse Gilmore, de 35 anos, que se declarou eleitora de Obama.

Em alguns Estados, já é possível votar desde setembro. Cientistas políticos preveem que neste ano o número de votos antecipados pode ficar entre 35 e 40 por cento, o que seria um recorde.

"Em alguns Estados disputados, as cifras são até superiores a isso", disse Michael McDonald, professor de Ciência Política da Universidade George Mason, da Virgínia, e coordenador de um projeto de pesquisa que monitora o voto antecipado.

"Há muita atividade neles, com as campanhas de Romney e Obama organizando e mobilizando seus apoiadores para votarem antes."

Segundo dados de McDonald, Estados como Iowa e Ohio --ambos considerados estratégicos para o resultado da eleição-- estão tendo um ritmo mais intenso de votação antecipada do que em 2008.

A principal razão para isso é que os republicanos, apanhados de surpresa pela mobilização obamista em 2008, desta vez puseram mais ênfase nesse item, segundo especialistas.

Nos últimos dias, as duas campanhas têm divulgado avaliações conflitantes sobre o voto antecipado, com ambas dizendo ter a liderança nesse quesito.

Num sinal da importância que os democratas dedicam ao voto antecipado, Obama se tornou na quinta-feira o primeiro presidente em exercício a usar esse recurso, em Chicago.

Os democratas acusam os republicanos de tentarem restringir a votação antecipada em Ohio e na Flórida, para reduzir a participação de trabalhadores e membros de minorias. Em resposta às críticas, nos dois Estados houve decisões no sentido de ampliar as chances de votar antecipadamente.

(Reportagem adicional de Jeff Mason, em Chicago; de Patricia Zengerle, em Arlington, Virginia; de Sam Youngman, em Cincinnati; e de Gabriel Debenedetti e Maurice Tamman, em Nova York)