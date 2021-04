Até 40% off em eletrodomésticos e produtos para o lar

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A Amazon preparou uma página especial com dezenas de produtos em oferta. São eletrodomésticos, panelas, cafeteiras e vários outros itens para o lar com até 40% de desconto. Mas tem que correr, porque os preços ficam válidos apenas até esta terça-feira (20).

Abaixo, reunimos algumas das opções disponíveis pelo site, com preços muito mais em conta.

Confira 11 opções em promoção na Amazon

Multiprocessador All in One Britânia (10% de desconto)

Espremedor de Frutas Bellagio Maxx Britânia (40% de desconto)

Panela de Pressão 15 Litros Polida Classic Pro Panelux (22% de desconto)

Cafeteira Expresso Prima Latte Oster (6% de desconto)

Moedor de Café di Grano Cadence Etna (15% de desconto)

Aparelho de Fondue para Queijo 8 Peças Dynasty (19% de desconto)

Kit Pano de Copa Gourmet 3 Peças Buddemeyer (40% de desconto)

Extratora e Limpadora de Piso Vertical WAP Floor Cleaner Mob (10% de desconto)

Panela Arroz PA5 Prime Britânia (23% de desconto)

Churrasqueira Gourmet Britânia (10% de desconto)

Batedeira Planetária Bowl Inox Oster (10% de desconto)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.