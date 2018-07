Até 500 mil novos refugiados devem ir para o Sudão do Sul

O Sudão do Sul separou-se do Sudão em julho sob um acordo de paz de 2005 que pôs fim a décadas de guerra civil com o norte, mas os confrontos continuam em ambos os lados da fronteira traçada de forma precária.

Os Estados Unidos têm pressionado Cartum a permitir a entrada de mais assistência nos Estados de Kordofan do Sul e do Nilo Azul, citando relatos de especialistas que dizem que mais de 250 mil pessoas poderão passar fome até março.

O embaixador do Sudão na Organização das Nações Unidas (ONU) minimizou as preocupações com relação a uma crise nos dois países, dizendo que a situação lá é normal.

O vice-diretor executivo do WFP, Ramiro Lopes da Silva, disse que mais de mil pessoas por dia atravessaram a fronteira para o Sudão do Sul na semana passada, assim como muitas pessoas foram da Somália para o Quênia no auge da fome que assolou o Chifre da África no ano passado.

(Reportagem de Hereward Holland)