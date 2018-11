Até 850 morreram na Síria, diz escritório da ONU

"Pedimos novamente que o governo exercite o comedimento, para parar com o uso da força e as prisões em massa para silenciar os oponentes", disse Rupert Colville, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, em entrevista coletiva.

A estimativa de entre 700 e 850 mortes, baseada em informações de ativistas de direitos humanos "tem grande probabilidade de ser genuína", acrescentou o porta-voz.

Colville expressou preocupação sobre a prisão e a tortura de dissidentes no Barein, incluindo a morte de quatro presos enquanto estavam sob custódia. O porta-voz também anunciou que o Iêmen aceitou uma visita de uma delegação de direitos humanos da ONU, que pode acontecer em junho.

(Reportagem de Stephanie Nebehay e Barbara Lewis)