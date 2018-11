Até 95 mil carros devem descer para litoral de SP neste feriado

A concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, estima que devem descer em direção à Baixada Santista entre 65 mil e 95 mil veículos, durante o feriado de 9 de Julho, data em que se celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo. Veja também: Confira o que abre e o que fecha no feriado de 9 de Julho SP tem 120 km de congestionamento na véspera de feriado Tempo seco deixa o céu aberto em São Paulo no feriado Segundo a Ecovias, a contagem foi iniciada à meia-noite desta terça-feira, 8, e vai até as 0 hora de quarta-feira, 9. O sistema deve operar no esquema 5 por 5, com a descida ao litoral feita pelas pistas sul das rodovias Anchieta e Imigrantes. Já para retornar à capital, o motorista deve usar as pistas norte das duas rodovias. Acidente O motorista que trafegava pela Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, por volta das 17h30 enfrentou lentidão entre os quilômetros 51 e 48, por conta de uma carreta quebrada. Segundo a Ecovias, o veículo quebrou às 16h30, no quilômetro 48 e ocupava a faixa da direita da via. Já a Rodovia Anchieta, sentido litoral, que esteve fechada durante o dia foi liberada por volta das 17h30. O sentido capital foi bloqueada às 17 horas, para que seja feita varredura e posterior inversão, passando a operar no sentido São Paulo.