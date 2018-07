Até as 16h, 19,3% dos voos domésticos tiveram atraso Dos 1.527 voos domésticos deste sábado, 295, ou 19,3%, tiveram atraso da meia-noite até as 16h, segundo informações da Infraero. Em número de voos, o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é o campeão na lista de atrasos, com 48 voos (29,6%). Em seguida, aparecem os aeroportos de Brasília, com 40 voos (39,6%), e o de Congonhas, também em São Paulo, com 28 voos (23,7%).