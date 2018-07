Até as 18h, 29 voos internacionais foram cancelados

Do total de voos cancelados, 15 sairiam do Aeroporto Internacional de São Paulo, também conhecida como Cumbica, em Guarulhos. Até as 18h30 de hoje haviam sido suspensos nove voos que chegariam e dez que partiriam com destino a Buenos Aires. De Montevidéu foram suspensas quatro chegadas e uma partida.

Com a dispersão da nuvem ao longo do dia, as companhias aéreas TAM e Gol puderam retomar suas operações para os países afetados por volta das 17 horas. Os voos que partiriam de Cumbica para Buenos Aires cancelados após esse horário pertenciam às companhias LAN e Aerolíneas Argentinas.