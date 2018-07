Até domingo, Expoinel ainda terá cinco leilões

Segue até domingo, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), a 38ª Exposição Internacional do Nelore (Expoinel). A feira, realizada pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), teve início na semana passada e conta com a participação de cerca de 1.300 animais.

A Expoinel 2009 encerra o ano-calendário 2008/2009 do Ranking Nacional da ACNB. Os julgamentos de animais das raças nelore e nelore-mocho ocorrem até sexta-feira e, no sábado, será realizado o Grande Campeonato de Nelore e Nelore-Mocho.

Dos 12 leilões oficiais programados para esta edição da feira, sete já foram realizados. Até domingo, três remates haviam movimentado R$ 2,7 milhões, de acordo com os organizadores.

Hoje, ocorrem o Leilão Estrelas da Expoinel 2009, às 12 horas, e o Leilão Pérolas do Nelore 2009, às 20 horas. Amanhã, há dois leilões. Às 12 horas, será realizado o Leilão Joias da Raça 2009 e, às 21 horas, começa o Leilão Criadores 2009. O último remate, o Leilão Prenhezes Expoinel, será na sexta-feira, a partir das 20 horas.

CAPACITAÇÃO

Amanhã e sexta-feira, a ACNB promoverá o Programa Universidade Aberta - Pecuária Sustentável. Com foco em capacitação profissional, o projeto difunde, por meio de palestras técnicas gratuitas, tecnologias voltadas à pecuária sustentável. Para esta edição da feira, entre outros temas, serão discutidos pelo programa melhoramento genético, importância da recuperação de pastagens e certificação ambiental.

INFORMAÇÕES: No site www.nelore.org.br