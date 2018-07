Até domingo, SP terá Virada Sustentável

Em sua terceira edição, o evento terá atividades como contação de histórias, exposições, oficinas, jornadas a pé e de bicicleta e piqueniques, que vão tratar dos mais variados assuntos, como mobilidade urbana, gestão de resíduos, biodiversidade, alimentação saudável e redução de consumo. As atividades são divididas entre infantis e para adultos.

Alguns destaques são o Festival de Tecnologias Sociais - Vire sua Cidade, que vai mostrar amanhã dezenas de ações socioculturais, no Centro Cultural São Paulo; o Conta Aí, série de rodas de conversa em que pessoas que estão fazendo algo para mudar sua cidade vão contar suas experiências; os Pic-Nic Lounge, organizados em parques públicos; e o Mercado Verde Mix, feira de produtos sustentáveis organizado pela equipe do Mundo Mix na Vila Madalena. A programação completa do evento pode ser conferida no site www.viradasustentavel.com. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.