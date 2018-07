Até março, balas perdidas feriram 75 no Rio, diz relatório

No primeiro trimestre deste ano, 75 pessoas foram vítimas de bala perdida no Rio, número 20,2% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira, 20, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Das vítimas, oito morreram e 67 ficaram feridas. No ano passado, dos 94 atingidos por bala perdida, sete morreram e 87 se feriram. O relatório mostra ainda que do total de homicídios dolosos ocorridos nos três primeiros meses de 2008, 71,3% (1.116) deles foram provocados por armas de fogo. Entre as vítimas fatais por bala perdida, o maior percentual (37,5%) é de adultos entre 30 e 60 anos ou mais, seguido dos adolescentes (25%). O relatório chama a atenção para o fato de que 75% dos mortos serem homens, mesmo a morte por "bala perdida constituir um evento considerado aleatório" e, sobretudo diante do fato de que a distribuição da população do Estado ser de mais mulheres (52%). Em 87,5% dos registros, não houve menção a nenhum tipo de operação policial próximo ao local do fato. Entre as vítimas não fatais por bala perdida, o maior percentual (43,3%) corresponde a jovens (18 a 29 anos), seguido pelos adultos de 30 a 59 anos (20,9%). E, "da mesma forma, chama a atenção o fato de 79,1% das vítimas serem do sexo masculino e 20,9% do sexo feminino", diz o relatório. Em relação à existência de ação armada envolvendo ou não policiais, em 71,6% dos registros não houve menção a nenhum evento desse tipo nas proximidades da ocorrência.