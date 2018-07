Até mil pessoas morreram no Quênia, diz líder da oposição A mediação da União Africana (UA) para acabar com a onda de violência surgida no Quênia após as eleições recentes pode começar na quarta-feira, disse nesta segunda-feira o líder oposicionista Raila Odinga. Até mil pessoas teriam morrido. Odinga afirmou à Reuters que o líder da UA, John Kufuor, que é também presidente de Gana, chegaria na terça-feira à noite. "Ele estará pronto para comandar as negociações a partir de quarta-feira", disse. Questionado sobre a cifra de mortos na semana de conflitos iniciada depois da polêmica reeleição do presidente Mwai Kibaki, Odinga afirmou que esse número está "perto dos mil". O governo queniano diz que 486 pessoas morreram até agora. O oposicionista afirmou ter conversado com Kufuor por telefone depois de ter falado, na segunda-feira, com o secretário-assistente de Estado dos EUA para a África, Jedayi Frazer. Segundo Odinga, Kufuor "confirmou ter recebido um convite de Kibaki para vir mediar as negociações". Esse é um "avanço muito importante" e uma "manobra bastante significativa", disse. (Reportagem de Barry Moody e Andrew Cawthorne)