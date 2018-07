Até presidente teme pelo futuro da seleção argentina

"Esta é a pergunta mais difícil que fizeram em toda minha vida!" O desabafo foi pronunciado pela presidente Cristina Kirchner durante conferência na Universidade Columbia, em Nova York, onde participa da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A pergunta: "O que pode ser feito com Maradona para que a seleção se classifique para a Copa?"

A presidente não teve dúvida na resposta: "Todos os argentinos, e os que não são argentinos, mas gostam de futebol, precisam fazer força, torcer para que possamos estar na Copa."

Já o técnico volta amanhã a Buenos Aires, após uma semana e meia fora da Argentina. Ele abandonou inesperadamente o país, sem avisar o presidente da Associação de Futebol Argentino, Julio Grondona, para período de dieta em um spa no norte da Itália. Os críticos chegaram a dizer que o técnico "fugiu" para ficar longe das críticas.

Maradona nos últimos meses aumentou de peso, perdeu três dos seis quilos que planejava reduzir. Amanhã, anuncia os convocados para o amistoso contra Gana, dia 30, em Córdoba. Serão chamados só jogadores que atuam no país. Na sexta-feira, Maradona entrega a lista para o jogo com o Peru, dia 10, pelas Eliminatórias, no Monumental de Nuñez. O técnico não queria o estádio do River.

Mais uma vez a vida de Maradona está complicada. Voltou a ter problemas de peso e também cardíacos, que acumula há anos. Além disso, há poucas semanas a Justiça leiloou um apartamento seu no bairro de Palermo por condomínios não pagos. De quebra, suas filhas não aceitam sua namorada, Verónica Ojeda. O técnico também está sendo pressionado por Valeria Sabalain, mãe de Jana, filha extraconjugal. Recentemente, ela abriu um processo contra Maradona, que nunca reconheceu a menina voluntariamente, para que aumente a pensão de US$ 1 mil (R$ 1,8 mil) para US$ 10 mil (R$ 18 mil).