Até presos sofrem com erros no Enem Depois de falhas na encadernação e troca de cabeçalho no cartão resposta, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi novamente cercado por erros - desta vez, a prejudicada foi a população carcerária. Problemas no acesso às notas na internet dificultaram a inscrição de presos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no ProUni. Além disso, a aplicação da prova no dia de visitas fez a abstenção no Rio de Janeiro superar os 50%.