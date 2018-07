Até sábado, temporais devem atingir quatro Estados

Entre esta sexta-feira, 12, e o sábado, quatro Estados do País devem ser atingidos por fortes temporais. O alerta foi feito pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. A aproximação de uma frente fria no Sul do País provoca pancadas de chuva nos Estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Veja também: Após recorde de calor, SP terá fim de semana frio e chuvoso O que fazer para amenizar efeitos do ar seco A previsão do tempo para a sua cidade Em alguns momentos, os temporais poderão ser acompanhados por raios e ventos de até 70 km/h. Há possibilidade de queda de granizo isolado. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras.