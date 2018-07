Até suco feito com laranja de Matão foi exportado Inicialmente obtida para atender ao mercado importador de café da Cambuhy, a certificação socioambiental teve seu alcance estendido para a laranja produzida em Matão. Recentemente, foi feita a primeira exportação de suco de laranja concentrado certificado produzido com a fruta da fazenda. Foram exportadas para Ásia e Europa 200 toneladas de suco - a Cambuhy forneceu 50 mil caixas de laranja certificada. "Somos a única fazenda de laranja certificada com o Rainforest Alliance", diz José Luiz Rodrigues. A fazenda foi procurada por uma empresa holandesa, cujo foco é a produção de sucos com certificação ética. "No caso da laranja, é um mercado desconhecido", diz o diretor da Strauss Associados, empresa que intermediou a exportação do suco certificado, Daniel Strauss. "Compramos a fruta e terceirizamos uma indústria em São Carlos (SP), que entrou com a infraestrutura para processar a laranja." Toda a cadeia de custódia foi auditada. "Todos os processos são segregados, da produção à estocagem, pois a certificação ética só é viável se o produto tiver qualidade." / F.Y.