Atenção na compra de sementes

O mercado de sementes está aquecido com a proximidade do plantio da safra de verão. A Associação Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem) está alertando o produtor, como de costume nesta época do ano, sobre os riscos do uso de sementes piratas, não registradas e certificadas pelo Ministério da Agricultura. Segundo o presidente da Abrasem, Ywao Miyamoto, o produtor compra semente ilegal principalmente por causa do preço mais baixo. "O valor é menor, mas, calculando o custo de produção rigorosamente, sabe-se que a semente pirata dá prejuízo", afirma. Segundo ele, esse prejuízo é provocado pelo risco de a semente ilegal carregar doenças ou pragas, apresentar baixos estandes (germinação) e conter plantas invasoras e misturas varietais que comprometam a produtividade da lavoura. Além disso, destaca que o produto ilegal não tem garantia de origem. "Se der problema, não há com que reclamar, pois não há nota fiscal, endereço, nada." A semente certificada custa pouco mais que a ilegal. Conforme a Abrasem, do custo total de produção para a safra de soja 2007/2008 no Paraná, a semente legal custou R$ 100/hectare, ante R$ 90/hectare para a pirata. São, porém, necessários 50 quilos de sementes legais/hectare, ante 60 quilos/hectare necessários para quem usa insumo pirata. "Considerando que a semente representa pouco mais de 5% do custo de produção, não compensa economizar R$ 10 e arriscar a lavoura com um produto de qualidade inferior." Qualidade Para Miyamoto, o produtor sabe que a semente é um "veículo de tecnologia" e está valorizando a qualidade. "Sabe-se que a semente não é apenas um grão que germina. Ela possui atributos como pureza genética, adaptação regional e segurança fitossanitária, que garantem o desempenho agronômico esperado", diz. "Assim como a semente pode ser um veículo de tecnologia, pode ser também um veículo de pragas e doenças." Insumo seguro Origem - Sementes certificadas pelo Ministério da Agricultura têm nota fiscal e garantia de origem Teste - O rótulo da embalagem de sementes certificadas também contém o teste de germinação, informação que indica, em porcentagem, a capacidade produtiva da semente Sanidade - A aquisição de produto certificado também é garantia de segurança fitossanitária, sem riscos de o material conter pragas ou doenças Guardar semente - É permitido por lei, mas é preciso comunicar o Ministério da Agricultura e o detentor da tecnologia. Além disso, o material não pode sair da propriedade