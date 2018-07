Atendentes da Caixa são acusados de clonar cartões

A operação Posso Ajudar cumpriu, na quarta, 31, nove mandados de condução coercitiva e oito de busca e apreensão. A PF estima que cerca de R$ 5 milhões possam ter sido movimentados pela quadrilha. Com os suspeitos, foram apreendidos computadores e equipamentos para a clonagem de cartões. Os acusados responderão por furto mediante fraude, formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro.

Em nota, a Caixa Econômica Federal esclareceu que "os envolvidos são prestadores terceirizados e não empregados do banco". Segundo a Caixa, todos os suspeitos foram imediatamente afastados. O banco informou ainda que não houve prejuízo para os clientes e que colabora com as investigações.

Operação Tentáculos II

A ação é um desdobramento da Operação Tentáculo II, realizada na última terça-feira, dia 30, que desarticulou uma quadrilha especializada na clonagem de cartões nos Estados de São Paulo e Santa Catarina. Quinze pessoas foram presas em São Paulo, Santos, Praia Grande Florianópolis. Outras três são consideradas foragidas pela PF. Com apenas um dos suspeitos, os policiais encontraram mais de 300 cartões falsificados.

Além de clonar os cartões por meio de máquinas de estabelecimentos comerciais e caixas eletrônicos, o grupo obtinha dados dos clientes inserindo vírus em computadores. A quadrilha furtava ainda cartões enviado pelos Correios.