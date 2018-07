Atendimento com helicóptero é promessa de Haddad Durante a campanha à Prefeitura de São Paulo, o prefeito eleito Fernando Haddad (PT) visitou a sede do Samu paulistano e prometeu trabalhar para que o serviço tenha também um helicóptero como meio de atendimento a casos de extrema urgência. Em setembro, dias antes do primeiro turno das eleições, Haddad disse que o serviço seria viável a um baixo custo. Ele afirmou que seriam cerca de R$ 200 mil mensais, mas que buscaria R$ 50 mil no governo federal. Haddad não deu prazo para que o serviço de aeromédico do Samu fosse implementado.