Atendimento de acidentes de moto cresce 150% em SP O atendimento a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas aumentou 150% em dez anos na capital paulista, segundo levantamento do Hospital das Clínicas de São Paulo, que acaba de lançar propostas para reduzir o número de ocorrências. Segundo o relatório do HC, os atendimentos pré-hospitalares feitos pelo grupo de resgate do Corpo de Bombeiros a vítimas de acidentes com motocicletas aumentaram 148,6% no município de São Paulo. Em 2010 foram 18.081 ocorrências, contra 7.271 atendimentos realizados em 2001.O aumento maior foi verificado no segundo semestre. A média de ocorrências no segundo semestre foi 56% maior do que o verificado no primeiro. Nos seis últimos meses do ano, a média foi de 8.896 atendimentos.