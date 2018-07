Atendimento de passaporte é reduzido

Com sua capacidade plena de atendimento, a PF conseguia atender, em média, 1.500 pessoas por dia nos oito postos de emissão de passaportes. Após a redução dos agendamentos, iniciada neste mês, esse número caiu para cerca de mil.

Quem tem viagem marcada para as próximas duas ou três semanas e ainda precisa dar entrada no pedido de passaporte deve procurar a sede da Superintendência da PF em São Paulo, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital, levando a documentação exigida (documento de identidade, título de eleitor com o comprovante da última eleição, carteira de reservista e a guia de pagamento da taxa de R$ 156,07), além de um comprovante de compra da passagem.

"As pessoas não devem se desesperar nem promover uma corrida para tirar o passaporte, sob pena de agravar o problema", orienta o delegado federal Diógenes Peres de Souza, chefe do Núcleo de Passaportes da Superintendência da PF em São Paulo.

As dificuldades de agendamento, segundo o delegado, se concentram nos dois principais postos de atendimento à população - a superintendência e a unidade do Shopping Light, no centro da capital -, onde é atendida quase metade da demanda diária de passaportes. Hoje, esses dois locais estão operando com apenas 40% da capacidade. O delegado salienta que, apesar das dificuldades de agendamento, a PF não deixou de abrir horários em nenhum dos oito postos. "Tivemos de reduzir temporariamente a quantidade de agendamentos enquanto os novos funcionários são treinados", diz Souza. As unidades no interior do Estado passam pela mesma transição, mas como a procura é menos intensa do que na capital, não tem havido queixas. Funcionários de outras localidades foram deslocados para ajudar em São Paulo.

A transição entre a empresa Datasist, antiga prestadora do serviço, e a Cosejes, vencedora da última licitação, estava programada para ocorrer num período de queda habitual na procura por passaporte. "Nossa intenção era que essa mudança nem fosse percebida pela população, mas calhou de haver um aumento da procura exatamente nesse momento", explicou o delegado.