Atendimento demora mais de 3h em pronto-socorro de SP

A unidade, administrada pelo governo estadual, foi uma das 71 fiscalizadas pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp). As deficiências identificadas pelo Cremesp foram confirmadas pela reportagem durante visita nesta terça-feira à tarde. A recepcionista Daniela Lemos Silva, de 36 anos, foi uma das pacientes que teve que lidar diretamente com os problemas do pronto-socorro. "Estava com uma dor muito forte na barriga por causa de uma cirurgia que fiz no esôfago. Como estava próxima do hospital, resolvi ir ao pronto-socorro de lá."

A paciente esperou mais de duas horas para ser atendida. Durante o tempo de espera, Daniela informou sua situação para o marido. "Foi um absurdo, quando cheguei até o corredor do pronto-socorro dei de cara com ela sentada no chão. Ela acabou fazendo as necessidades na própria roupa. Tudo isso por falta de assistência", afirma o marido de Daniela, Antônio Ferreira.

Mesmo depois de conseguir o atendimento, Daniela se mostrou insatisfeita com a qualidade do diagnóstico recebido. "A médica me atendeu de forma grosseira. Me arrependi de ter vindo para cá. Era melhor ter ido ao hospital particular." E o caso de Daniela não é isolado. Pacientes que esperavam atendimento em ortopedia também reclamavam da demora, principalmente uma estudante de 14 anos. "Fui tentar fazer um salto mortal na escola de circo onde estudo, mas não consegui. Estou há mais de 3 horas, com muita dor, esperando o médico analisar o raio X", diz a jovem. Ela foi colocada numa maca no meio do corredor enquanto esperava ser atendida.

Segundo uma enfermeira da unidade, que preferiu manter o anonimato, ainda faltam luvas e outros materiais cirúrgicos. "Ontem mesmo tivemos de cancelar uma cirurgia por falta de material. Além disso, muitas vezes não temos o Profenid (medicamento para alívio da dor). E a supervisão acha ruim quando colocamos na ficha do paciente que não demos o remédio, porque estamos sem ele."

Outro funcionário afirmou que o atendimento é mais deficitário nos finais de semana. "Se durante a semana faltam ortopedistas e clínicos gerais, nos sábados e domingos, temos pouquíssimos médicos disponíveis." Diante do quadro, cerca de 10 funcionários resolveram entrar em greve, por melhores condições de trabalho.

Outro lado

Consultada, a Secretaria de Estado da Saúde informou que, mesmo com a greve, "somente no pronto-socorro, cerca de 15 profissionais de diferentes especialidades atendiam na unidade". A pasta ainda nega a falta de materiais e medicamentos.

Sobre a espera de pacientes em macas nos corredores, a secretaria afirma que "isso pode ocorrer pontualmente quando há movimento atípico". Segundo a pasta, 75% dos atendimentos são de casos simples que poderiam ser resolvidos, por exemplo, nos postos de saúde. A respeito da espera da jovem de 14 anos, a pasta diz que a demora ocorreu "porque a equipe de ortopedia foi deslocada para atender casos gravíssimos". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.