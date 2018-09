Atendimento em DPs começa se normalizar, diz sindicato O atendimento à população nas delegacias do Estado de São Paulo começa a se normalizar hoje após cerca de 60 dias de paralisação dos policiais civis, de acordo com informações do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. O ministro do Supre Tribunal Federal, Eros Grau, decidiu ontem a volta ao trabalho de todos os policiais do Estado. No começo da manhã, os funcionários aguardavam a publicação da medida no Diário Oficial, mas resolveram retornar ao trabalho. Segundo o presidente do sindicato José Martins Leal "o bom senso indica que aqueles que tiverem conhecimento da decisão devem ir retornando à delegacias, assim o atendimento vai começar a se normalizar", explica. "Até o fim da manhã, muita gente já tinha voltado ao trabalho, mas ainda não representa 1/4 do total de 35 mil policiais em todo o Estado", conclui.