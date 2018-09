Atendimento em HC é reduzido por reforma A partir de segunda-feira, a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto passará por reforma do forro do teto na ala de leitos para adultos do setor de urgência. Por causa disso, cada uma das duas alas (26 leitos no total) ficará fechada por 15 dias - o trabalho deverá terminar em um mês. Para evitar transtornos no sistema de saúde, os pacientes, quando necessário, serão remanejados para outros hospitais da cidade e da região. A área de terapia intensiva não será afetada.