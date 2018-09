Atendimento em hospital no Rio é suspenso até segunda O atendimento ambulatorial do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), está suspenso até segunda-feira. Técnicos da Defesa Civil e de uma empresa de engenharia decidiram hoje estender as obras no reforço nos pilares de sustentação do anexo do hospital, que sofreu um abalo na madrugada do dia 21, até o terceiro andar. A instituição faz, em média, 35 cirurgias e 1.500 atendimentos diários.