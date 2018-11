Atendimento por rede de água e esgoto é precário nas aldeias

A situação não é diferente no fornecimento de água. Pesquisadores identificaram redes em processo de instalação, mas nunca concluídas. Em muitas aldeias, índios são obrigados a pegar água de cacimba, chuva, igarapés e rios. Essa prática abastece 11% dos domicílios. O estudo mostra que 36,6% das famílias têm acesso à água em torneira instalada fora de casa e outros 11,3% dividem o encanamento com as demais famílias. A torneira dentro de casa é restrita a 19,1%.

A carência de infraestrutura é observada principalmente no Norte. Na região, é encontrada a menor frequência de água encanada e de instalações sanitárias nos domicílios.

Com sistema sanitário limitado, 30,5% dos moradores das aldeias defecam no mato. Outros 9,4% dividem latrinas ou sanitários com os demais moradores. O sanitário dentro de casa está restrito a 19,4% das moradias.