Atentado deixa um morto e um ferido em sindicato em Maceió

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Minérios de Derivados de Petróleo no Estado de Alagoas, Armando Portela, e seu filho, Alan Portela, de 40 anos, foram vítimas de um atentado na manhã desta terça-feira, 28, em Maceió. Ambos foram baleados por pistoleiros na sede da entidade, na Rua Comendador Teixeira, bairro de Prado. Armando foi socorrido e está internado, mas seu filho não resistiu e morreu. Armando Portela foi socorrido por uma vizinha e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde se encontra internado. O corpo de Alan Portela foi recolhido para o Instituto Médico Legal Estácio de Lima, onde foi submetido a exames e liberado para o sepultamento. Segundo Gonçalo José dos Santos, que presenciou a ação criminosa, dois homens entraram na sede do sindicato e renderam todos os que estavam no local. "Eles mandaram a gente abaixar a cabeça e bagunçaram tudo. Nos prenderam num quarto, e de lá nós ouvimos quando o presidente do sindicato tentou conversar com eles, mas não quiseram entrar em acordo", disse. Segundo ele, pouco antes dos tiros, ouviu-se a voz de Alan, dizendo: "Vocês querem matar meu pai." Depois dos tiros, os criminosos fugiram sem levar nada.