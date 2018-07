Atentado é flagrado por câmeras de TV em João Pessoa

Depois de levar quatro tiros dentro do estabelecimento, Rodrigo Ferreira da Silva estava deitado na calçada, esperando socorro, quando a equipe da TV Correio chegou. Enquanto o cinegrafista gravava a cena, um homem (que ainda não foi identificado) se aproximou e disparou mais duas vezes contra Silva. A vítima foi levada para o Hospital de Trauma.

Em entrevista à rede de televisão, o encanador disse que foi atacado por seis homens. "Um deles bateu na minha cabeça com um capacete. Outro me segurou e outro atirou quatro vezes", contou o encanador. "Consegui correr e pulei um muro. Pensei que eles tinham ido embora e voltei ao bar para pedir socorro. O que atirou ainda voltou, mas o revólver estava sem bala. Ele foi buscar bala, voltou e atirou na minha cabeça". A vítima disse que não existia motivo para o atentado. "Ele não tinha motivos para atirar em mim. Eu me envolvi em uma confusão com um amigo dele em uma festa. Mas já faz muito tempo".

A chefe de produção da TV Correio, Kátia Dumont, disse o crime foi um dos casos mais inusitados que a equipe de reportagem da emissora já flagrou. Segundo ela, o cinegrafista chegou tremendo à emissora. "Ele não sabe avaliar se teria ficado no local do crime se soubesse que o criminoso voltaria para dar mais tiros".