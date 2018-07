Atentado e terremoto na Itália e tremor em MG são destaques no fim de semana

São Paulo, 21 - A polícia italiana afirma ter encontrado neste fim de semana dois suspeitos de terem provocado uma explosão na parte externa de uma escola de Ensino Médio no sul da Itália, matando uma estudante de 16 anos e deixando outras cinco seriamente feridas. Tambén na Itália, um terremoto de magnitude 6 na escala Richter matou pelo menos sete pessoas, deixou dezenas de feridos e abalou a estrutura de várias construções históricas. No Brasil, a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, registrou o maior tremor de sua história. O abalo atingiu magnitude 4 e vários prédios foram danificados. Veja abaixo a lista com os 10 assuntos que se destacaram neste fim de semana.

1 - A polícia italiana prendeu neste domingo, 20, dois suspeitos de terem provocado uma explosão na parte externa de uma escola de Ensino Médio no sul da Itália, matando uma estudante de 16 anos e deixando outras cinco seriamente feridas. Cilindros de gás explodiram sábado (19) em um colégio feminino na cidade de Brindisi, sul da Itália, enquanto as meninas esperavam o início das aulas. Os suspeitos foram identificados por câmeras de segurança da escola. Leia mais sobre o atentado na Itália.

2- Um terremoto no norte da Itália deixou sete mortos e danificou diversos prédios históricos. O tremor ocorreu na manhã deste domingo, 20. No sul da Itália, a polícia prendeu neste domingo dois suspeitos de terem provocado uma explosão numa escola no sul da Itália, deixando uma adolescente morta e outras cinco pessoas feridas. Leia mais sobre o terremoto na Itália.

3 – Um tremor de magnitude 4 atingiu a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerias, neste sábado, 19. O Corpo de Bombeiros da cidade informou que não houve nenhum desmoronamento ou feridos com o sismo, mas há ocorrências de vistorias em edificações que apresentaram rachaduras após o fenômeno natural. Leia mais sobre o terromoto em Minas Gerais.

4 - O Chelsea venceu a Copa dos Campeões pela primeira vez neste sábado, 19. O time inglês derrotou o Bayern de Munique nos pênaltis, por 4 a 3, após empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Leia mais sobre a final da Copa dos Campeões.

5 – Na estreia no Campeonato Brasileiro 2012, o Fluminense venceu o Corinthians neste domingo, 20, no Pacaembu por 1x0. O Botafogo venceu o São Paulo por 4 a 2 no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Leia mais sobre os resultados da primeira rodada do Brasileirão.

6 – Duas crianças ficaram feridas em deslizamentos de terra em Salvador neste domingo, 20. Foram registradas 22 solicitações de emergência em virtude das chuvas na capital baiana e oito deslizamentos de terra foram registrados. Leia mais sobre os efeitos da Chuva em Salvador.

7 - Uma manifestação reuniu 1500 pessoas em frente ao monumento das bandeiras neste domingo, 20, em São Paulo. O ato público pedia o veto de Dilma ao novo Código Florestal. No sábado, cerca de 2 mil pessoas participaram da Marcha da Maconha na Avenida Paulista. O evento transcorreu de forma pacífica e não houve ocorrências de uso de drogas durante o evento, de acordo com a Polícia Militar. Leia mais sobre as manifestações em São Paulo.

8 - Uma bomba explodiu neste domingo, 20, perto de uma missão da força de paz da ONU no subúrbio de Damasco, na Síria. A explosão destruiu a frente de um veículo que estava estacionado na área, mas não deixou vítimas. O chefe da força de paz da ONU, o major general Robert Mood, estava cerca de 150 metros distante do local da explosão. Leia mais sobre a explosão na Síria.

9 – O cantor Pedro Leonardo, filho de Leonardo, saiu do coma neste domingo, 20. Segundo a assessora do pai do jovem, Ede Cury, em entrevista ao Fantástico, ele disse "oi, mãe" ao acordar. Leia mais sobre o estado de Pedro Leonardo.