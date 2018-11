Atentado em show na BA mata um e deixa quatro feridos

Segundo informações da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), dois homens armados invadiram a festa, por volta das 21 horas, e assassinaram, a tiros, Diogo Santos da Silva, conhecido como Pé de Bolo, de 21 anos. O presidente do grupo, João Jorge, afirma que os atiradores invadiram o local pelo telhado.

No tiroteio, três mulheres, de 45, 32 e 22 anos, e uma menina de 11 anos ficaram feridas. Duas das vítimas, atingidas de raspão, foram medicadas no Hospital Geral do Estado (HGE) e liberadas. A mulher mais jovem e a criança continuam internadas na unidade, mas não correm risco de morrer. Os criminosos ainda não foram identificados, mas a suspeita é de que o homicídio tenha sido causado por conflito entre quadrilhas rivais de tráfico de drogas.