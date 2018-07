Atentado no Paquistão mata oito e fere brasileira

Um atentado a bomba ao lado da embaixada dinamarquesa em Islamabad, no Paquistão, matou pelo menos oito pessoas e deixou cerca de 30 feridos, incluindo uma brasileira que trabalhava no local como contadora. Maria Nobre está no hospital com ferimentos leves. O atentado ocorreu às 13h15 do horário local (03h00 em Brasília) nesta segunda-feira. Um carro-bomba estacionado ao lado do prédio da embaixada explodiu, atingindo as casas vizinhas, inclusive a residência do embaixador brasileiro Carlos Eduardo da Fonseca Costa, que teve os vidros estilhaçados. O embaixador e sua esposa não se encontravam no local, e nenhum morador ou funcionário da residência ficou ferido. Vários outros prédios e casas nas imediações também foram danificados pela explosão, que pôde ser ouvida em boa parte da cidade. O prédio da embaixada da Dinamarca está localizado em uma área nobre de Islamabad. Nos arredores do local da explosão, havia estilhaços espalhados pelo chão e marcas de sangue na calçada. Ainda não está claro quem teria realizado o atentado, já que os principais grupos militantes do Paquistão declararam um cessar-fogo recentemente. A polícia técnica já iniciou as investigações, mas o governo do Paquistão ainda não fez nenhum pronunciamento oficial sobre o atentado. Islamabad foi palco de demonstrações contra a Dinamarca no passado por causa da republicação de charges polêmicas com o profeta Maomé em jornais dinamarqueses. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.