Atentado suicida deixa quatro mortos Um ataque suicida a bomba contra um posto policial de Karak, no noroeste do Paquistão, matou ontem dois policiais e dois civis e deixou dezenas de pessoas feridas. Uma mesquita próxima também foi atingida. Ninguém reivindicou a autoria do ataque. A cidade fica perto de uma região onde o Exército do país lançou uma grande ofensiva em outubro.