Atentado suicida mata 21 no Afeganistão

Pelo menos 21 pessoas morreram neste domingo em um atentado a bomba suicida no Afeganistão, de acordo com a polícia local. A maioria das vítimas eram crianças neste ataque que deixou ainda mais de 40 feridos. Uma bomba explodiu em um mercado em Deh Rawud, na Província de Uruzgan, na região central do país. Segundo as autoridades, um militante suicida que viajava em uma motocicleta carregada de explosivos chocou-se com um carro da polícia. Nenhum grupo reivindicou ainda a autoria do atentado. Insurgentes do movimento Talebã são muito ativos na área e a polícia acredita que eles sejam responsáveis pelo ataque. A Cruz Vermelha diz que cerca de 250 civis morreram ou ficaram feridos este mês por causa da violência na região. Na segunda-feira passada, um atentado na capital, Cabul, matou mais de 40 pessoas.