Atentado suicida sacode o Cáucaso russo

Os ataques ocorreram em duas regiões de maioria cristã, Stavropol e a Ossétia do Norte, num sinal da recente tendência da insurgência de se espalhar além dos seus redutos tradicionais, as regiões islâmicas do Daguestão, Inguchétia e Chechênia.

Um porta-voz do Ministério do Interior disse que um carro-bomba explodiu junto a um café na cidade de Pyatigorsk, região de Stavropol, um pouco ao norte da parte volátil do Cáucaso Norte. A agência de notícias Interfax disse que 30 pessoas ficaram feridas. A região ficou cheia de destroços e cacos de vidro de janelas dos arredores.

"Estávamos sentados no café, de costas para a janela e, quando vimos, estávamos cobertos de estilhaços", disse um homem ensanguentado, que pediu para não ser identificado.

A violência no Cáucaso é particularmente alarmante para o Kremlin devido à proximidade das regiões voláteis com a cidade de Sochi, que será sede da Olimpíada de Inverno de 2014.

Investigadores da Procuradoria Geral qualificaram a explosão, ocorrida às 16h15 (9h15 em Brasília), de "ato terrorista". O governador regional declarou que o veículo continha 30 quilos de explosivos.

Antes, na Ossétia do Norte, um homem acionou explosivos ao se aproximar de um bloqueio policial numa estrada perto da fronteira com a Inguchétia, segundo uma fonte da polícia local.

Essa fonte disse que um oficial morreu. Um investigador afirmou que outros três policiais ficaram feridos.

Pyatigorsk, que fica cerca de 225 quilômetros ao norte de Grozny, capital da Chechênia, foi escolhida no ano passado por Moscou como capital do novo Distrito Federal do Norte do Cáucaso, reagrupando províncias da região, numa tentativa de controlar a violência.

A cidade fica no distrito de Prigorodny, que foi alvo de um conflito armado entre ossétios e inguches em 1992, e ainda é objeto de tensão.