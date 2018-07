Atentados destroem 2 bases da PM em Barra Bonita-SP Atentados a bomba destruíram na madrugada de hoje duas bases comunitárias da Polícia Militar (PM) de Barra Bonita, município localizado a 302 quilômetros de São Paulo. Numa delas, a força da explosão derrubou o teto, portas e janelas e ainda destruiu computadores, um rádio-comunicador, telefones e todos os outros móveis que estavam no interior do prédio, que agora será demolido porque não há como ser restaurado. Não havia ninguém no interior das duas bases.