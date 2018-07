Atentados matam 'pelo menos 27' no Afeganistão

Ataques de insurgentes mataram pelo menos 27 pessoas que viajavam em três ônibus na província de Kandahar, no sul do Afeganistão. Um porta-voz do Talebã disse que todos os mortos eram soldados afegãos, mas representantes do governo afirmaram tratarem-se de civis. Segundo agências de notícias, o número de mortos pode chegar a até 31 pessoas. Os ataques teriam acontecido na quinta-feira, mas os corpos foram descobertos neste domingo, espalhados por uma vasta área. Vários dos homens foram decapitados depois do atentado na localidade de Maiwand, segundo autoridades militares e testemunhas. O porta-voz do Talebã afirmou que militantes abordaram os ônibus que viajavam pela principal rodovia da região, identificaram os soldados a bordo, os retiraram dos veículos e os fuzilaram. Civis ou militares No entanto, representantes do governo dizem que todas as vítimas eram civis, já que soldados costumam ser transportados em comboios militares ou de avião. Nos últimos meses, a violência em Kandahar tem se agravado. O número de mortos nos atentados deste domingo não foi confirmado por fontes independentes. Segundo a polícia, depois de não conseguir parar um dos ônibus, os militantes abriram fogo contra ele, matando uma criança. Em outro veículo, que transportava cerca de 50 pessoas, segundo a polícia, 24 pessoas teriam sido assassinadas. As outras teriam sido libertadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.