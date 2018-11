Aterro Mantovani continua sem solução

Dispostos no ambiente, esses resíduos contaminaram as águas subterrâneas e o solo. Das mais de 60 empresas que ali descartaram seus rejeitos, cerca de 40 negociaram com a Cetesb ações para evitar que a poluição continue se espalhando, além do fornecimento de água potável para três sítios vizinhos ao aterro.

"Mas são ações que apenas contornam o problema. A fonte primária de poluição, que é o aterro, continua lá, ativa", diz Lúcio Flávio Furtado Lima, gerente da agência ambiental de Paulínia (SP). "Não há um projeto definitivo de descontaminação da área", diz.

No total, as empresas depositaram no aterro, ao longo dos anos, 326 mil toneladas de resíduos tóxicos. Segundo Lima, há dois anos houve a remoção de 3 mil toneladas de borras oleosas, que foram utilizados em fornos de indústrias de cimento. A maior parte dos resíduos ainda aguarda uma solução adequada.

Uma das propostas das empresas era acondicionar os resíduos em uma vala coberta por material impermeabilizado - que foi descartada pelo órgão ambiental. "Será preciso uma solução técnica mais eficiente. Mas não sabemos quanto tempo será necessário para que a área fique livre de contaminação."