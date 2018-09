Aterro sanitário no Rio deve ser inaugurado em 2 meses

A instalação do novo aterro se arrastou pelos últimos oito anos, em uma batalha pela escolha do local, pela concessão de licenças e pela criação de uma estrutura de segurança de padrões internacionais. Segundo a prefeitura carioca e a empresa responsável pela administração do centro de tratamento, não haverá risco de vazamentos ou contaminação de lençóis freáticos da região.

"Temos a convicção de que todo tipo de precaução está sendo tomado e vamos poder fiscalizar tudo o que acontece aqui. Vamos gastar de R$ 80 milhões a R$ 100 milhões por ano para dar essa solução ao lixo do Rio, mas é um investimento ambientalmente correto", disse o prefeito Eduardo Paes (PMDB).

A impermeabilização do solo conta com sete camadas, incluindo argila, areia e mantas de polietileno. Cerca de 300 sensores poderão identificar pontos de vazamento, permitindo o reparo do sistema de proteção. O chorume (líquido tóxico gerado pela decomposição do lixo) será drenado e tratado, dando origem a água de reúso, com aplicação em processos industriais.

Atualmente, segundo o IBGE, apenas 27,7% das cidades brasileiras depositam seu lixo em aterros adequados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída no ano passado, prevê o fim dos lixões e a criação de aterros adequados até 2014.

O centro de Seropédica proporcionará as condições necessárias para o fechamento do aterro de Gramacho, em Duque de Caxias, considerado inadequado e saturado. Até o primeiro trimestre de 2012, todo o lixo produzido no Rio deve ser levado para o novo aterro.

O centro de tratamento de Seropédica será administrado por um consórcio, que gastou R$ 400 milhões para a construção do aterro e prevê despesas de R$ 100 milhões por ano com sua operação. A concessionária receberá pagamentos das prefeituras e empresas interessadas em depositar seu lixo no local.

Além disso, a operadora poderá explorar o biogás gerado durante a decomposição do lixo. Será possível captar 30 megawatts (MW) de energia elétrica por hora, o suficiente para iluminar uma cidade de 200 mil habitantes. A vida útil prevista do aterro é de até 25 anos. A prefeitura do Rio estima que a nova estrutura de depósito de lixo vai proporcionar uma redução de 8% na emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa no município.